"Совесть не позволяет поддерживать войну с Ираном"

17 марта Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, выразив несогласие с возможной военной операцией против Иран. Его решение стало отражением растущих разногласий внутри американской администрации.

Кент заявил, что не может "с чистой совестью" поддержать начало войны, поставив под сомнение обоснованность ударов по Ирану. До ухода он возглавлял ключевое ведомство, координирующее сбор и анализ данных о террористических угрозах и взаимодействие федеральных служб. Его отставка происходит на фоне усиления напряженности вокруг возможного конфликта и свидетельствует о наличии разногласий даже среди сторонников президента.

Объявляя о своей отставке, Кент заявил, что "совесть не позволяет ему поддерживать войну с Ираном", который "не представлял непосредственной угрозы" для США. Это утверждение в Белом доме резко отвергли". /BBC/ Сам Трамп резко отреагировал на решение Кента, заявив, что считает его "слабым в вопросах безопасности", и подчеркнул, что не нуждается в чиновниках, не воспринимающих Иран как угрозу.

А уже 19 марта стало известно, что ФБР ведет расследование в отношении бывшего главы контртеррористического центра США Джо Кента, который ушел в отставку ранее на этой неделе, заявив о своем неприятии войны против Ирана. Его подозревают в утечках секретной информации, сообщили источники телеканалу CBS News. New York Times пишет, что отставка Кента, который всегда был близким соратником Трампа, и шумиха вокруг нее очень разозлили президента, и не исключено, что факт расследования всплыл "на фоне скоординированной кампании администрации Дональда Трампа по дискредитации Кента — его представляют как ненадежного и нелояльного".

Согласитесь, США при Трампе стали напоминать путинскую Россию. Замечу также, что согласен с Кентом – поводы для войны были весьма зыбкими, Трампа подбили на нее зять Кушнер и Нетаньяху, да и сам он надеялся, что маленькая победоносная война отвлечет внимание от его постоянных провалов, в особенности от файлов Эпштейна. Но маленькой войны не получилось и не могло получиться – Иран это вам не Венесуэла.

Еще замечу, что случай Кента отражает общее ухудшение отношения к Израилю. По данным Гэллап в феврале этого года ему симпатизировали всего 36% американцев, тогда как палестинцам 41%. Десять лет назад это соотношение было 63% на 15% в пользу Израиля. Еще хуже положение с поддержкой военных действий Израиля в Газе: в июле прошлого года 60% американцев не одобряли эти действия, одобряли всего 32%. И совсем уж плохое отношение к еврейскому государству среди молодежи, а за нею будущее.

К тому же США оказались не готовы к большой войне, тем более ракетно-дроновой. Что неудивительно, учитывая вопиющую некомпетентность самого Трампа и большинства его команды, особенно министра войны Хегсета. Так что Нетаньяху, для которого постоянная война является спасением от тюрьмы, заварил такую кашу, что всему миру придется долго расхлебывать.

Лучший президент! Для Израиля…

Свежие опросы американцев показывают, что рейтинг одобрения работы Трампа составляет около 40–44% – и это печально, учитывая сколько дров он наломал за 14 месяцев. Не одобряют действия президента США 54–57% опрошенных. По внешней политике, включая Иран, одобрение ещё ниже — 38–43%. В одном из опросов 56% американцев говорят, что война в Иране больше выгодна Израилю, чем США.

В Израиле тоже проводятся опросы, которые выявляют отношение к Трампу. Один из последних таких опросов был 2-5 марта, когда война в Иране уже началась. Согласно JPPI Israeli Society Index, 75% израильтян выражают доверие Трампу – это новый рекорд с января 2025 года. По политическому спектру расклад такой: правые жители Израиля почти полностью одобряют действия Трампа – 95%, центристы – 79%, левые – 35%.

Среди еврейских израильтян доверие еще выше — 82%. В том числе среди моих знакомых релокантов с Украины: "Ах, Трамп лучший президент для Израиля!" Так и хочется сказать: забирайте его себе и всем будет хорошо. Кстати, этим евреи напоминают россиян – осенью 2024 года Гэллап проводил европейский опрос "За кого бы вы голосовали на выборах в США?" 78% россиян поддержали бы Трампа – безусловный лидер в Европе! На втором месте Сербия…

Около 75% израильтян одобряют войну в Иране (среди евреев еще больше). Тогда как среди американцев войну одобряет меньшинство – от 29 до 44% в зависимости от опросов.

Именно отношение американцев к войне в Иране раскалывает сейчас движение MAGA, из которого публично вышли около 20 лидеров общественного мнения, с подписчиками в социальных сетях от миллиона до нескольких десятков. Некоторые открыто называют теперь движение не MAGA, а MIGA: не "Сделаем Америку снова великой", а "Сделаем Израиль снова великим". Да, 73% израильтян называют Трампа лучшим президентом для Израиля, но 52-53% американцев считают, что Трамп один из худших президентов в истории США. До него худшим считался Бьюкенен, чье правление привело к Гражданской войне…

И похоже, он собирается огорчить влюбленных в него израильтян – дело в том, что не может долго концентрировать внимание, особенно если сразу не приходит успех, напоминая этим ребенка. В своей книге 1990 года "Surviving at the Top" Трамп писал: "Моя способность к концентрации внимания невелика". Его сотрудники времен первого президентства характеризовали его неспособность сосредоточиться как тревожную, отмечая предпочтение кратких устных брифингов длинным письменным отчетам. Им было непросто докладывать ему обстановку и зачастую приходилось щедро вкраплять его имя в документы, чтобы удержать внимание. Недержание внимания сопровождалось недержанием своего слова (не путать со словесным поносом) и обещаний, недержанием договоров и соглашений, но со временем добавились иные недержания, буквально физиологические, недаром Трампа на карикатурах часто изображают в памперсах…

В общем, США рассматривают возможность "свертывания" операций в Иране, – заявил Трамп в пятницу 20 марта. Эта игрушка неправильная и надоела нашему воинственному бэби – Иран не только не сдается, но на четвертой неделе войны стал взимать плату за проход судов Ормузским проливом и обстрелял ракетами американскую базу Диего Гарсия в Индийском океане. Это сильно огорчит Биби (так фамильярно называют Нетаньяху). Иными словами, обделался наш Партобон.