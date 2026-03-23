Как известно, Дональд Трамп заявил, что США стерли Иран с карты мира и поэтому не будут заключать с ним никаких соглашений.

"Их руководство ликвидировано, флот и авиация уничтожены, обороны у них больше нет, и они уже хотят договариваться. А я – нет! Мы движемся быстрее, чем планировали, и опережаем график на несколько недель", – написал Трамп.

В то же время Иран, наоборот, заявляет, что готов бить по энергетическим объектам США, да и WP отмечает, что из-за контроля над Ормузским проливом он отказывается от любых дипломатических вариантов завершения конфликта.

Объединяя эту противоречивую информацию, вынужден сделать вывод, что Трамп собственным примером демонстрирует, как нужно побеждать в современных войнах, когда критерии победы весьма размыты, - победу просто достаточно объявить!

И тогда никакая террористическая группировка, случайно оставшаяся на территории побеждённого противника, никакой вооруженной провокацией не сможет доказать противоположного.

Это не просто дружеский совет Трампа Путину, это его достаточно прямой намёк:

"Неужели же ты настолько, болван, тупой, что не видишь собственной победы?! Так я тебе сейчас покажу, как всё у тебя БЫЛО хорошо! Китай, уважаемый, ау! Тут один считает, что он принципиальнее меня, так что есть тебе подарочек на сто Тайваней…"