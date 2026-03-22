Во влиятельном американском издании The Washington Post появилась статья британской журналистки-расследовательницы Кэтрин Белтон "To tilt Hungarian election, Russians proposed staging assassination attempt" (Чтобы повлиять на выборы в Венгрии, россияне предложили инсценировать попытку убийства).

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

В ній вона зокрема зазначає: "Офіцери розвідувальної служби, або СВР, припустили, що можуть бути необхідні рішучі дії – стратегію, яку вони назвали "Змінити гру". У внутрішньому звіті для СВР, отриманому та засвідченому європейською розвідувальною службою і переглянутому виданням The Washington Post, оперативники запропонували спосіб "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії" – "організувати замах на Віктора Орбана".

"Такий інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань на емоційну, де ключовими темами стануть державна безпека та стабільність і захист політичної системи", – написали оперативники у звіті, підготовленому для головного підрозділу СВР з операцій політичного впливу, Управління МС або Департаменту активних заходів".

Далі Кетрін Белтон пише: "Фізичних нападів на Орбана, чия популярність впала через погіршення економічної ситуації, не було. Але сама думка про організацію замаху на життя Орбана підкреслює, наскільки високі ставки для Москви в угорських перегонах.

Напад у липні 2024 року, під час якого Дональда Трампа зачепила куля потенційного вбивці, призвів до появи його культових фотографій, похвали за його стійкість та швидкого зростання його рейтингу в опитуваннях, особливо серед основних прихильників".

Поява сенсаційної інформації про підготовку або розгляд сценарію замаху на Віктора Орбана як інструменту стратегії "Змінити гру" з боку російських спецслужб (СВР) є показовим для застосування політичного насильства. І цей випадок демонструє перехід Москвою від стратегії "м’якої сили" або інформаційного впливу до радикального механічного втручання в політичну архітектуру Європейського Союзу.

Розглядаючи цей звіт, важливо розуміти логіку режиму диктатора Путіна. Для розвідувальних служб Російської Федерації інсценування замаху на Віктора Орбана має на меті передусім втручання у виборчий процес в Угорщині та дискредитацію України на міжнародній арені.

Якби задум вдався, московити використали його як привід для дискредитації українських спецслужб, поклавши на них відповідальність за цей теракт. Що мало б на меті спровокувати емоційний вибух в Угорщині та консервативному середовищі Європи, остаточно зруйнувавши єдність НАТО та Євросоюзу.

Поза сумнівом, що стратегія "Змінити гру" свідчить про вичерпаність традиційних методів впливу Кремля. Коли дипломатичний тиск та дезінформаційні кампанії не приносять бажаного темпу руйнації євроатлантичної солідарності, спецслужби вдаються до створення "чорного лебедя" – події, яка докорінно змінює порядок денний.

А це можна класифікувати як спробу викликати системний шок, що паралізує раціональне прийняття рішень і переведе політичний процес в Угорщині у площину хаосу та взаємних звинувачень.

Водночас сам факт витоку цього звіту про планування Москвою, через європейські розвідки до видання The Washington Post, є елементом дієвої оперативної контррозвідувальної гри. Адже оприлюднення планів де-факто анулює їхню ефективність, оскільки будь-який інцидент з угорським прем’єром тепер автоматично розглядатиметься крізь призму російського сценарію.

Це створює ситуацію стратегічного стримування через публічність: Росія втрачає можливість використати цей інструмент без ризику бути миттєво викритою. Таким чином, ми спостерігаємо трансформацію розвідданих у потужну політичну зброю, яка превентивно блокує найбільш радикальні сценарії Кремля для виборів в Угорщині.

Також оприлюднення розвідувальних даних через The Washington Post, свідчить про остаточну легітимізацію стратегії "превентивної публічності" як інструменту гібридного стримування. І цей акт є не просто витоком інформації, а цілеспрямованою контррозвідувальною операцією, що трансформує класичну таємну дипломатію у відкрите інформаційне протистояння.

Основна механіка цього процесу полягає в унеможливленні фактора раптовості, який для реалізації терористичних сценаріїв Кремля є критично важливим. Коли плани щодо дестабілізації або імітування фізичного усунення політичних фігур (у даному контексті угорського прем’єра) стають публічним надбанням, вони миттєво втрачають свою операційну цінність.

Оскільки очевидно, що будь-яка подальша спроба реалізації такого сценарію автоматично маркується як російська агресія, що позбавляє Москву можливості діяти під "чужим прапором" або списувати все на випадковість.

Ця стратегія створює ефект "інформаційного паноптикуму", де агресор усвідомлює, що кожен його крок перебуває під постійним контролем, і результати цього нагляду можуть бути оприлюднені в будь-який момент.

Відбувається трансформація розвідданих, вони перетворюються з пасивного ресурсу для прийняття рішень на активну політичну зброю превентивної дії. Коли про планування імітації замаху на угорського прем’єра Віктора Орбана стало відомо публічно, це радикально змінює архітектуру європейської безпеки. Бо замість того, щоб реагувати на наслідки інцидентів, західні розвідувальні спільноти через медіа-канали блокують саму можливість їх виникнення.

Публічність у цьому контексті виступає формою стратегічного стримування, що змушує Кремль відмовлятися від найбільш ризикованих операцій через неминучість миттєвого викриття та подальшої політичної ізоляції.

В результаті ми є свідками переходу від традиційної розвідувальної діяльності до публічної психологічної війни, де домінування в інформаційному просторі дозволяє диктувати умови реальної політики та нейтралізувати загрози ще на етапі їхнього планування.

Цей процес можна визначити, як "превентивне оприлюднення розвідданих", котре перетворює секретну інформацію на публічний політичний актив, що радикально змінює правила гри в умовах гібридного протистояння з тоталітарними системами та їхніми васалами.

Випадок із розголошенням планів щодо замаху на Віктора Орбана є класичним прикладом реалізації доктрини "стратегічної прозорості", де розвіддані стають інструментом інформаційної гібридної війни, спрямованим не на фіксацію факту, а на паралізацію волі агресора до дії.

Розвідувальні дані перестають бути просто інформацією, перетворюючись на активний засіб зовнішньої політики та публічної дипломатії. До того традиційна модель безпеки передбачала реактивний характер дій: інцидент трапляється – розвідка встановлює винного – політики запроваджують санкції. Сучасна модель перевертає цю логіку. Публікація планів противника ще на етапі їхнього оперативного опрацювання позбавляє його ключової переваги – "правдоподібного заперечення".

Коли російський диктатор Путін або будь-який інший тоталітарний правитель усвідомлює, що його кожен наступний крок прорахований і буде миттєво висвітлений у світових медіа з точною прив’язкою до виконавців, ціна операції різко зростає, а її політична доцільність нівелюється.

Виникає ситуація за якої розвідувальні спільноти Заходу переходять від ролі пасивних спостерігачів до ролі активних архітекторів інформаційного простору, що диктують порядок денний.

Така медіатизація розвідки виконує функцію стратегічного запобіжника. Вона створює ситуацію, за якої прихована операція стає неможливою через втрату ефекту несподіванки. Це змушує агресора вдаватися до більш консервативних методів або взагалі відмовлятися від ескалації.

Водночас це свідчить про глибоку кризу традиційного шпигунства: у світі тотальної цифровізації та прозорості таємниця перестає бути надійною валютою. Натомість домінування в когнітивній сфері здатність переконати аудиторію та опонентів у власній всезнаючості стає реальним важелем сили.

Це перехід у формат "публічної когнітивної війни", де перемога здобувається не на полі бою і навіть не в кулуарах спецслужб, а в заголовках провідних видань, які превентивно руйнують операційні задуми ворога.

Що радикально змінює європейську безпеку, оскільки безпековий контур тепер проходить не тільки по кордонах держав, а й по межі інформаційної стійкості та спроможності спецслужб до швидкої комунікації.

Публічність стає формою зброї, що нейтралізує загрози в зародку, роблячи політичну ізоляцію агресора неминучою ще до моменту вчинення ним злочину. В результаті ми бачимо формування нового світового порядку, де інформаційне випередження починає конкурувати з традиційною військовою потужністю та економічним домінуванням.

Коли мережева солідарність, заснована на відкритих даних та цифровій дипломатії, виявляється швидшою та гнучкішою. Публічність руйнує диктаторську монополію на інтерпретацію подій, чим постійно займається Москва, роблячи ціну агресії неприйнятно високою через моментальну втрату репутаційного та економічного капіталу.

Адже здатність держави контролювати глобальний наратив сьогодні є ключовим елементом суверенітету. Це робить агресію неможливою без катастрофічних наслідків для режиму, перетворюючи інформаційне домінування на інструмент стримування.

В епоху миттєвого поширення інформації інформаційна перевага стає таким же надійним щитом, як і зброя. Якщо держава володіє ініціативою в медіа, то будь-який злочин агресора автоматично тягне за собою невідворотну розплату.

І хоча інформаційне домінування не скасовує потребу у зброї, проте докорінно змінює її роль: вона з головного інструменту наступу перетворюється на засіб захисту тієї реальності, яка вже була вибудувана в медіапросторі.