Как сообщают, ссылаясь на арабское Nabd, Трамп озвучил странам Персидского залива финансовый ультиматум относительно войны с Ираном. Союзникам предложили два сценария – заплатить за продолжение боевых действий или за их прекращение.

Видео дня

Речь идет о 5 триллионах долларов в случае, если страны "Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива" поддержат продолжение войны с Ираном, или 2,5 триллиона долларов – если они выступают за ее завершение.

Данный подход фактически предполагает "финансовое участие" уважаемых "арабских союзников" в "определении сценария" развития/погашения конфликта.

В то же время Трамп заявил, что целью действий США не является смена власти в Иране: они лишь стремятся достичь конкретных целей в сфере безопасности и избежать затяжной войны.

Как бы там ни было, война, как видим, вдвое дороже мира, но и стоимость мира исчисляется в триллионах долларов.

Такова американская бухгалтерия для арабов. Один в чалме уже на весь мир очень удивляется ["Нас з Оману ввели в оману"], но это ж они изобрели цифры.

Да и речь - о стоимости того, что можно защитить, а не просто затрат на эту защиту!

Но тратить без разбора дорогущие ракеты для Пэтриот (которых нам так не хватает для ПВО от баллистики!!!) против обычных дешёвых дронов, то есть там, где можно обойтись тоже дешевыми дронами, - все равно дикость.

(Ну а заставлять Европу помогать им бесплатно - видимо, опять же учлось при трамповском калькулировании.)

В общем, сценаристы платят режиссеру…