Убийство? Молодой украинский футболист погиб при загадочных обстоятельствах в Германии

В Германии при неизвестных обстоятельствах погиб 18-летний украинский футболист Александр Шворак. О трагедии сообщил его родной клуб – детско-юношеская футбольная школа "Тайм" из Ковеля, при этом не раскрыв подробности случившегося.

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"RIP. Трагически погиб в Германии наш питомец Александр Шворак (2007 г. р.)… Соболезнования близким и родным. О дате и времени похорон сообщим впоследствии, говорится в сообщении ДЮФК Тайм.

Согласно данным Украинской ассоциации футбола, Александр Шворак родился 30 января 2007 года и играл на позиции нападающего. По информации СМИ, в последнее время он проживал в Польше, а затем отправился в Германию, предположительно к знакомому.

Некоторые источники сообщают, что юношу могли убить в Берлине, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля 2024 года в преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто из-за того, что они украинцы.

Тогда украинское баскетбольное сообщество объявило сбор средств, чтобы поддержать семью погибших. На тот момент полиция Германии задержала двух несовершеннолетних подростков, подозреваемых в преступлении.

12 августа, был открыт суд по делу о насильственной смерти двух украинских баскетболистов в Оберхаузене в начале года. Делом занимается земельный суд в городе Эссен. На скамье подсудимых оказались четверо подростков 14-16 лет. Двое из них граждане Германии, а двое – Сирии. Их обвиняют в умышленном убийстве.

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