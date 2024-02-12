Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии: одного подозреваемого отпустили, а его друг в больнице с ножевыми ранениями

Вечером 10 февраля в немецком Оберхаузене был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, а его друг по команде, 18-летний Артем Козаченко, получил тяжелые ножевые ранения. Местная полиция благодаря данным с камер наблюдения оперативно задержала двух подозреваемых 14 и 15 лет, однако одного из низ пришлось отпустить.

По информации BILD, около 8 часов вечера 10 февраля украинские спортсмены ехали в автобусе из торгового центра CentrO в Оберхаузене до главного железнодорожного вокзала, чтобы сесть на поезд до своего дома в Дюссельдорфе, где они нашли пристанище после начала полномасштабной войны с Россией.

После того, как Владимир и Артем вышли из автобуса на главном вокзале, на них было совершено нападение. По данным немецкого ресурса, 15-летний преступник, который стал зачинщиком конфликта, нанес украинцам в общей сложности девять ножевых ранений в грудь и живот.

Свидетели трагедии вызвали полицию и медиков, которые успели доставить Ермакова в местную клинику, однако Владимир скончался во время экстренной операции. Партнер Владимира по команде Артем Козаченко выжил. По нашим данным, парня прооперировали, а его состояние оценивается, как стабильное.

Преступникам удалось покинуть вокзал незамеченными. Однако полиция сумела быстро идентифицировать нападавшего благодаря видеозаписи с места преступления. Оказалось, что в свои 15 лет он является серьезным правонарушителем.

По данным BILD, главным подозреваемым является 15-летний школьник турецкого происхождения из Гельзенкирхена, который совершивший несколько нападений и грабежей. Вторым подозреваемым, которого первоначально арестовала немецкая полиция, является 14-летний немец греческого происхождения из Херне, который также известен служителям правопорядка. Однако позже его пришлось отпустить из-за недостаточного количества доказательств.

Также в результате конфликта на вокзале серьезно пострадали еще двое молодых людей – 14-летний сирийский мальчик из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями.

Украинцы стали жертвами нападения в преддверии очередного матча своего клуба. Ребята выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Ермаков раньше занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г. р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко на своей странице в социальной сети Facebook подтвердил о том, что полиция ведет расследование. По его словам, генеральное консульство Украины в немецком Дюссельдорфе, где произошло преступление, уже провело переговоры с главой полиции города Эссен.

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