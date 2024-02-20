Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали в Германии

Украинский баскетболист Артем Козаченко скончался в реанимации, сообщает немецкий баскетбольный клуб ART Giants. 10 февраля Артем и его друг Владимир Ермаков стали жертвами нападения на автовокзале Оберхаузене.

Владимир и Артем получили множественные раны, немецкие врачи боролись за жизнь обоих. Ермаков к утру 11 февраля умер в госпитале. Козаченко 10 дней провел в реанимации.

"К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что в больнице больше не могли ничего сделать", – говорится в сообщении пресс-службы ART Giants.

Как и 17-летний Вова, 18-летний Артем также выступали за ART Giants в Бундеслиге U19.

"Мы глубоко потрясены, скорбим и прощаемся с еще одним великим баскетбольным талантом из наших рядов. Как и Вова, Артем пользовался огромной популярностью среди товарищей по команде, тренеров и друзей", - говорится в некрологе.

Помимо большого таланта и большой преданности баскетболу, Артем был известен как веселый и открытый человек. Козаченко и Ермакова связывала крепкая дружба.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля в преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы.

Украинское баскетбольное сообщество объявило сбор средств, чтобы поддержать семью Владимира Ермакова. Полиция Германии задержала двух несовершеннолетних подростков, которые подозреваются в преступлении.

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