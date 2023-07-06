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УАФ дисквалифицировала Ракицкого за драку

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
3,3 т.
Ракицкий

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) дисквалифировал на четыре матча защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого за массоую драку, сообщает пресс-служба УАФ. Инцидент произошел в поединке 29-го тура чемпионата Украины в Пермьер-лиге между "горняками" и "Днепром-1".

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"Шахтер" также должен будет заплатить штраф 500 000 гривен. Также отстранение на 4 матча получили Виктор Корниенко. Анатолий Трубин наказан дисквалификацией на 2 встречи. Еще 2 матча он получил условно. На 3 игры дисквалифицирован Егор Назарина.

УАФ дисквалифицировала Ракицкого за драку

У "Днепра-1" не смогут выйти на поле четыре матча Жоау Пеглов, Рональд Матаррита, Алексей Гуцуляк и Виталий Федорив. Команда из Днепра также должна будут заплатить полмиллиона гривен.

УАФ дисквалифицировала Ракицкого за драку

Все оштрафованные футболисты уже отбыли по одному матчу дисквалификации.

УАФ дисквалифицировала Ракицкого за драку

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" со счетом 3:0 обыграл "Днепр-1" и в 14-й раз в своей истории завоевал чемпионство Украины.