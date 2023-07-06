УАФ дисквалифицировала Ракицкого за драку

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) дисквалифировал на четыре матча защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого за массоую драку, сообщает пресс-служба УАФ. Инцидент произошел в поединке 29-го тура чемпионата Украины в Пермьер-лиге между "горняками" и "Днепром-1".

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"Шахтер" также должен будет заплатить штраф 500 000 гривен. Также отстранение на 4 матча получили Виктор Корниенко. Анатолий Трубин наказан дисквалификацией на 2 встречи. Еще 2 матча он получил условно. На 3 игры дисквалифицирован Егор Назарина.

У "Днепра-1" не смогут выйти на поле четыре матча Жоау Пеглов, Рональд Матаррита, Алексей Гуцуляк и Виталий Федорив. Команда из Днепра также должна будут заплатить полмиллиона гривен.

Все оштрафованные футболисты уже отбыли по одному матчу дисквалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" со счетом 3:0 обыграл "Днепр-1" и в 14-й раз в своей истории завоевал чемпионство Украины.