Ракицкому разбили лицо в массовой драке на матче 'Шахтера' в УПЛ

Концовка матча 29-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге между "Шахтером" и "Днепром-1" ознаменовалась массовой дракой. Инцидент случился на второй добавленной минуте основного времени.

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При счете 3:0 в пользу "горняков", когда команды уже готовы были уходить в раздевалку, Егор Назарина пошел в жесткий подкат против бразильского легионера днепрян Пеглоу.

21-летний нападающий как подкошенный упал на газон, корчась от невероятной боли, но уже в следующий момент полностью исцелился, вскочил и и начал пихать украинцу.

К толкучек подключились остальные футболисты обеих команд, из-за чего на поле началась массовая драка. Особенно досталось Ярославу Ракицкому, которому разбили бровь.

По итогам потасовки Монзуль показала три желтых карточки: Пеглоу, Назарине, а также Трубину.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" со счетом 3:0 обыграл "Днепр-1" и в 14-й раз в своей истории завоевал чемпионство Украины.

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