"Ты издеваешься? Клоун!" Тренеры "Динамо" агрессивно набросились на судей

Горячей получилась концовка матча 13-го тура чемпионата Украины по футболу между "Мариуполем" и "Динамо", в котором гости победили со счетом 3:2. Киевляне отбили последний штурм хозяев с участием вратаря и побежали в контратаку. Рефери Виталий Романов решил завершить матч, хотя до окончания добавленных трех минут еще оставалось несколько секунд.

Это вызвало возмущение у динамовцев. Словенский легионер Беньямин Вербич набросился на четвертого судью, запасной вратарь Денис Бойко оскорбил Романова на поле. А когда бригада арбитров покидала поле, к ней обратились и тренеры чемпионов.

Видео дня

"Реф, ты не можешь делать этого. Почему ты не хотел сразу? Десять секунд! Два раза ты делаешь это", – высказался Луческу.

"Ты издеваешься? Клоун! Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит", – выдал эмоциональную тираду молдавский помощник-переводчик главного тренера Эмил Карас. В итоге судья показал желтые карточки Бойко и Карасу и направился в раздевалку.

После 13 туров "Динамо" продолжает оставаться лидером чемпионата Украины, опережая "Шахтер" на три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу после игры с "Мариуполем" предъявил претензии футболистам "Динамо": "Я очень зол".

Узнавайте, где смотреть "Динамо" – "Барселона": расписание трансляций Лиги чемпионов.