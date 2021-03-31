Турнирное положение в квалификации ЧМ-2022: где Украина

Сборная Украины по футболу после трех туров квалификации на чемпионат мира-2022 занимает 2-е место в группе D.

Подопечные Андрея Шевченко в трех матча набрали три очка, завершив все игры вничью.

Лидирует в квинтете французы, которые смогли добыть 7 пунктов в трех встречах. У остальных сборных (Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана) на одну игру меньше.

Группа D

Напомним, что по регламенту в финальную часть мундиаля, который пройдет в Катаре, напрямую выходят победители групп. Команды, которые заняли вторые места, а также победители групп Лиги наций, которые не пробились на ЧМ, в плей-офф разыграют еще три путёвки.

В среду, 31 марта, "сине-желтые" не смогли обыграть Казахстан. До этого наша сборная сенсационно свела вничью игру с Францией, а затем на последних минутах упустили победу над Финляндией.

Свои следующие матчи в отборе ЧМ-2022 Украина проведет 1 сентября против Казахстана, 4 сентября против Франции, 9 сентября против Финляндии и 12 октября против Боснии и Герцеговины.