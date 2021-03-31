Турнірне становище в кваліфікації ЧС-2022: де Україна

Збірна України з футболу після трьох турів кваліфікації на чемпіонат світу-2022 займає 2-е місце в групі D.

Підопічні Андрія Шевченка в трьох матчу набрали три очки, завершивши всі ігри внічию.

Лідирує в квінтеті французи, які змогли добути 7 пунктів в трьох зустрічах. У решти збірних (Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану) на одну гру менше.

Група D

Нагадаємо, що за регламентом до фінальної частини мундіалю, який пройде в Катарі, безпосередньо виходять переможці груп. Команди, які зайняли другі місця, а також переможці груп Ліги націй, які не пробилися на ЧС, в плей-офф розіграють ще три путівки.

У середу, 31 березня, "синьо-жовті" не змогли обіграти Казахстан. До цього наша збірна сенсаційно звела внічию гру з Францією, а потім на останніх хвилинах втратили перемогу над Фінляндією.

Свої наступні матчі у відборі ЧС-2022 Україна проведе 1 вересня проти Казахстану, 4 вересня проти Франції, 9 вересня проти Фінляндії і 12 жовтня проти Боснії та Герцеговини.