Бразильский футболист забил фантастический гол с центра поля. Видео

Бразильский нападающий "Газиантепа" Жоао Фигейредо отметился невероятным ударом в 16-м туре турецкой Суперлиге. 25-летний форвард открыл счет в игре против "Фенербахче".

На 8-й минуте Фигейредо заметил, что вратарь "потерял" ворота и элегантно наказал его. Получив пас в центре поля, бразилец вторым касанием мощным выстрелом отправил кожаную сферу четко за шиворот голкиперу.

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Отметим. что поединок закончился победой "Газиантепа" со счетом 3:2. Решающий гол забил на 73-й минуте все тот же Фигейредо.

"Газиантеп" в турнирной таблице чемпионата Турции занимает 13-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько недель назад алжирский нападающий футбольного клуба "Катар" Юсеф Белаили отметился невероятным ударом в 5-м туре чемпионата Катара.

Гостевой поединок против "Аль-Гарафой" завершился со счетом 2:0, оба мяча забил Белаили, но второй гол стал настоящим шедевром.