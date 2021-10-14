Алжирский футболист забил фантастический гол с центра поля. Видео

Алжирский нападающий футбольного клуба "Катар" Юсеф Белаили отметился невероятным ударом в 5-м туре чемпионата Катара. Гостевой поединок против "Аль-Гарафой" завершился со счетом 2:0, оба мяча забил Белаили, но второй гол стал настоящим шедевром.

На 2-й добавленной минуте голкипер соперника Юсеф Хасан попытался помочь своей команде в атаке и не успел вернуться в ворота. Белаили быстро оценил ситуацию, и с центрального круга мощным ударом отправил мяч четко под перекладину.

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Вратарь видел момент удара и пытался добежать до ворот, но спасти команду от гола не успел.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

🇩🇿⚽️ OMG WHAT A GOAL BY YOUCEF BELAILI pic.twitter.com/WcpOalsnJR — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) October 2, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии футболист забил невероятный гол ударом с лета с центра поля. Как оказалось позже, это взятие ворот стало единственным в поединке.