Турецкие гранды ведут борьбу за Ярмоленко, который уйдет из "Вест Хэма" летом – СМИ

Полузащитник сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко с большой долей вероятности покинет лондонский клуб в летнее межсезонье. На него претендуют два турецких гранда – "Фенербахче" и "Галатасарай".

Как сообщает издание Haber365, главный тренер последних Фатих Терим хочет видеть нашего соотечественника у себя в команде. "Желто-красные" предложили бывшему игроку "Динамо" зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

После этого в борьбу за Ярмоленко включился "Фенербахче". Стамбульский клуб готов платить украинцу 3 миллиона евро в год, и этот вариант является более приоритетным для самого игрока.

Отмечается, что наш соотечественник решил отложить решение о своем будущем до окончания выступлений на Евро-2020. 3 июля сборная Украины была разгромлена англичанами в четвертьфинале турнира.

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На чемпионате Европы Ярмоленко отлично проявил себя. Он принял участие во всех пяти матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой герой Украины на Евро-2020 Артем Довбик также может быть продан в летнее межсезонье. "Днепр-1", которому принадлежит нападающий, установил цену на своего игрока.