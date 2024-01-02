Тренер вратарей сборной Украины по футболу Рустам Худжамов в резкой форме раскритиковал номер студии "95 Квартал" посвященный временно оккупированному Скадовску. На видео авторы высмеивают девушку, приехавшую из город, за якобы неправильный украинский язык.

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Юмористы обыграли ситуацию, где приехавшая из оккупации жительница перекручивает и неправильно выговаривает украинские слова.

Худжамов не смог сдержать эмоций, разместив возмущенный пост в социальной сети threads.

"Меня одного бесит "95 Квартал"?! Тупые, неуместные шутки, еще начиная с эбонитовых палочек во время Революции Достоинства. Об игре причандалами на рояле я умолчу (как и о сравнении Украины с проституткой), потому что это тема отдельного, более масштабного обсуждения… Но вот эта куча дебилов на сцене, считающих смешным название города Скадовск, который сейчас под оккупацией и где страдают наши сограждане, они вам как?! И кто эти люди в зале, смеющиеся как не в себе? Сука, у меня нет слов…" – написал Худжамов.

Напомним, что Худжамов является двукратным чемпионом Украины в составе "Шахтера", обладателем Кубка Украины (2010/2011), Суперкубка Украины (2008). Награжден орденом "За мужество" III степени (2009 год).

После начала полномасштабного вторжения экс-вратарь сборной Украины дал большое интервью, где обозвал россиян дикарями, которых нужно убивать, заявив, что граждане Российской Федерации не могут называть себя людьми, так как они способны на любые зверства.

По его словам, он быстро разочаровался в россиянах с началом вторжения армии РФ в нашу страну.

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