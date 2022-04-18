'У нас свиньи лучше живут': экс-вратарь сборной Украины поставил диагноз россиянам

Жители Российской Федерации своей поддержкой военного вторжения своей армии в Украину продемонстрировали дикарство. Вместо того, чтобы обустраивать свою жизнь и страну, оккупанты гордяться лишь своим оружием.

Об этом в интервью программе "Денисов Time" рассказал бывший вратарь сборной Украины, киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Рустам Худжамов. Спортсмен не стал подбирать слов, чтобы описать свое отношение к россиянам.

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"Чем они гордятся? Своими ракетами. Они дикари полные. Посмотреть в 200-300 км от Москвы, это просто п*здец. У нас свиньи лучше живут, у меня собаки лучше живут. У них в голове г*вно и свинство. Перекатиполе крутится. А они потом говорят, а чего вы нас ненавидите? С*ка, но вас нужно убивать. Только увидел эту курицу на паспорте, чтобы подача летела по морде или автоматная очередь. Как с ними можно разговаривать?" – возмущенно заявил Худжамов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко категорично высказался о войне с Россией. В свою очередь пропагандистский РФ "Матч ТВ" в очередной раз прервал трансляцию матча чемпионата Германии из-за поддержки Украины в эфире.