Цыганков прокомментировал свой "переход" в "Атлетико"

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков опроверг информацию о том, что в ближайшее время может стать футболистом испанского "Атлетико". 24-летний игрок сборной Украины в интервью Telegram-каналу "Бомбардир" заявил, на данный момент он в столице и сосредоточен на "Динамо".

Виктору без разницы, что пишут в прессе, так как на сегодняшний день он выступает в бело-голубой футболке в Киеве.

"Будет ли "Атлетико" в перспективе? На сегодняшний день я игрок "Динамо" и я очень доволен", – сказал Цыганков.

Напомним, что Цыганков выступает в "Динамо" с 2014 года.

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За это время сыграл 214 матчей во всех турнирах.

На счету вингера 84 забитых мяча и 60 голевых передач. Трансферная стоимость на 27 мая 2021 года составляет 25 млн евро.

Как сообщал о, Цыганков является самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги.