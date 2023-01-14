Цыганков бесплатно переходит из ''Динамо'' в испанский клуб – ''Бомбардир''

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков переходит в "Жирону". По информации журналиста Романа Бебеха, 25-летний полузащитник уже прошел медосмотр в испанском клубе.

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Источник сообщает, что соглашение между Цыганковым и "Жироной" подписано сроком на четыре года. Официально о подписании будет объявлено в понедельник, 16 января.

Контракт будет действовать с лета 2023 года. Цыганков перейдет из "Динамо" бесплатно, как свободный агент. Оставшиеся полгода футболист сборной Украины проведет в киевской команде.

Отмечается, что "Жирона" входит в семью клубов "Сити групп" вместе с "Манчестер Сити", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк" и др.

По информации СМИ, 25-летний футболист сборной Украины хочет получать в новой команде около 3 млн евро, что является непосильной суммой для португальцев.

Летом Цыганкова за 10 млн евро хотела купить испанская "Жирона", но президент "бело-синих" Игорь Суркис возмутился такому предложению.

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