'Трусливая нация, рабы': украинский футболист прошелся по россиянам

Полузащитник львовского "Руха" Валерий Федорчук назвал всех россиян настоящими рабами, которые не в состоянии даже выражать свое мнение и не соглашаться с действиями власти. Финалист Лиги Европы-2015 считает, что Украина очень далеко ушла от РФ в вопрос демократии и свободы.

Такое мнение сам Федорчук выразил в интервью клубной пресс-службе. Он жестко прошелся по оккупантам, отметив, что у российского народа нет будущего.

"Россия наш ближайший сосед. Все говорили, что мы братья, но оказалось, что не родные. Никогда ими не будем и не были. Это был наигранный сценарий. К сожалению, такой жертвой мы покажем миру правду о моск*лях. Они оказались трусливой нацией. Те россияне, которые здесь воюют, говорят, что у них страна настолько бедна, и они в шоке от того, что они видят у нас даже в селах. Нация, которой нечего терять, безнадежна. У них нет ничего, они рабы. У них нет своего мнения, как у нас. Мы стали цивилизованными, свободными, мы не боимся выражать свое мнение. А у них это все пресекается, потому они все рабы", – сказал Федорчук.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что россиян нельзя даже сравнить с животными. А известный украинский тренер Вячеслав Грозный признался, что разругался с 99% своих друзей из РФ.

Спорт не может быть вне политики. Рассказываем, кто есть кто во время войны в Украине – читайте канал Obozrevatel sport.