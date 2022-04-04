Легенда 'Динамо': животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами

Легендарный футболист киевского "Динамо" Алексей Михайличенко перестал общаться с друзьями из России. Олимпийский чемпион 1988 года подчеркнул, что для него больше не существует коллег из страны-агрессора, так как их нельзя сравнить даже с животными.

Об этом сам Михайличенко рассказал в интервью телеканалу "Футбол 1". По его словам, лишь бывший футболист московского "Динамо" Игорь Скляров обсуждал с ним войну в Украине.

"Я общался со многими игроками, которые играли за российские сборные. Но единственный футболист, который мне позвонил – Игорь Скляров. Он давно живет в Чикаго. Он в шоке после общения со своими бывшими одноклубниками. Сказал, что это больше Северная Корея, чем Россия. Наверное, им нежелательно со мной общаться. Я не называю ни имен, ни фамилий, потому что у них их уже нет. Фамили и имена есть у людей. А у животных нет. Хотя животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами", – сказал Михайличенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известный футбольный тренер Вячеслав Грозный признался, что разругался с россиянами из-за их отношения к войне в Украине. А бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев заявил, что перестал общаться с родителями.

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