'Послал их подальше': знаменитый тренер признался, что разругался с россиянами из-за войны в Украине

Известный украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный признался, что разругался с российскими друзьями из-за войны. Он отметил, что граждане страны-агрессора очень сильно подвержены пропаганде и говорят штампами Кремля о якобы нацистах в Украине.

Об этом сам экс-наставник киевского "Арсенала", "Днепра", российских "Спартака", "Терека" рассказал в интервью порталу FanDay. По его словам, он не смог цензурно общаться с коллегами и друзьями из РФ.

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"Я поругался с очень многими и удалил их контакты, так как они тотально зомбированы и послал их вслед за русским кораблем. С 99 процентами я больше никогда не буду общаться. Они рассказывают, что у нас сидят бандеровцы и нацисты, и ничему не верят, что я говорю. Я не нашел ни одного цензурного слова в разговоре с ними и послал их подальше", – сказал Грозный.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что практически перестал общаться с родителями, которые проживают в России, из-за их взглядов на войну.

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