Три вопиющие проблемы. Что уже сейчас мешает украинским клубам провести сезон УПЛ
Очередной сложный сезон Украинской лиги имеет проблемы. Но уже сейчас он полон дополнительных препятствий. Кроме войны, сирен и разорванного сезона появились новые проблемы. OBOZ.UA рассказывает, что будет влиять на розыгрыш УПЛ и ищет выход из ситуаций.
По расписанию будут бить матчи сборной
Ребров получил универсальную власть не только над национальной командой, но даже над УПЛ. В Регламент чемпионата Украины добавили правило, что в этом сезоне тренер главный по переносу матчей.
Под удар попадут… все клубы. Коуч собирает команду предсказуемо, в заявку на Лигу наций не от "Шахтера" или "Динамо" попал только Богдан Михайличенко из "Полесья", и то - в резервный список. Однако остальные 14 команд могут получить перенесенный матч против гранда. Это коллизия украинского футбола – для Олимпийской сборной футболисты нужны, но их не призовется; для главной комады готовы отдать хоть всех, но там их не ждут.
Потенциально это несколько дополнительно отложенных матчей Премьер-лиги из-за паузы сборных. А нужно ли это участникам УПЛ, если они не получали запрос на своих игроков, а игра "когда-то там" уже почти в календаре? Конечно, они посылают легионеров в другие сборные (8 клубов Украины получили три десятка запросов) и известно, что все вернулись здоровыми. А это еще одна проблема. Среди известных футболистов, сломавшихся за эти несколько дней ЛН – Эдегор, Аке и Калафьори. Украина, к счастью, прошла сентябрьские матчи без травм на сборах. Однако если европейские команды смогут найти замену из-за глубины состава, могут ли похвастаться тем же даже самые сильные клубы УПЛ?
Переносить матчи будет не только сборная
И здесь мы подходим к еще одной настройки. Проведено только 5 туров Премьер-лиги (6-й играется сейчас), а мы уже имеем отложенные или отмененные матчи. То, что было в прошлом году, повторяется только с другими деталями. Кроме сборной свое влияние снова вносят блекауты, обстрелы и сирены. 8(!) клубов не досчиталось по 1 игре, а у киевлян нет двух. И это при том, что "Динамо" отложило только один матч УПЛ для подготовки к "Зальцбургу". Пока неизвестно, придется ли откладывать еще встречи и как будет с другими командами, когда на арену выходит воздушная тревога. Длиннейший за время полномасштабной войны матч в течение дня провели "Днепр-1" и "Александрия" - их встреча в Днепре длилась 6 часов.
Отдельным пунктом упомянем географию. Отдельные украинские клубы жалуются на расстоянии, а тут возникла проблема с несколькими стадионами (в частности, в Кривом Роге). Это если о своем футболе. А как в Европе? Тот же "Кривбасс" всего за 4 матча в квалификации еврокубков накрутил 14 тысяч километров:
По календарю, например, "Шахтеру" в период между 19 и 30 октября нужно оказаться в Ковалевке (УПЛ), затем выехать в Лондон (ЛЧ), вернуться в Киев на Классическое (УПЛ) и направляться во Львов уже на Кубок. У "Динамо" похожа логистика за то же время: в первом сезоне в качестве тренера Шовковского после матча в Киеве нужно ехать в Рим, чтобы потом вернуться в Киев на Классическое и переехать на Кубок в Полтаву. Тема неоднократно обсуждалась, но до сих пор для нее невозможно найти оптимальное решение.
Все – отдыхают, двое – как на физкультуре
В декабре европейское представительство Украины столкнется с новым для себя форматом – игры без пауз. Для уже упомянутых двух клубов с последним туром УПЛ будет только месяц отдыха вместо двух. Если начало таблицы ЛЧ и ЛЕ сможем пройти без переносов, нужно распланировать физическую подготовку на январь. Большинство европейских лиг в этот период в самом разгаре, а у нас еще и критическая ответственность за ассоциацию в рейтинге УЕФА. Президент "Динамо" Игорь Суркис вообще назвал еврокубковый период на этапе восьми выездных матчей.
Расписание более лояльное к "Динамо": в январе выпал откровенно проходной "РФШ" и коварный "Галатасарай". А вот "Шахтеру" следует быть готовым к загадочному "Бресту" и решающему матчу с "Боруссией". И это при том, что в случае стыков будет еще 2 матча против неизвестного до февраля соперника. Интересно, как это отразится на наших командах, ведь УПЛ восстанавливается только в конце февраля?
Как это повлияет на будущее?
Главный вывод из этого – украинский сезон снова будет непредсказуемым из-за обстоятельств, минимально зависящих от команд-участниц. Уже сейчас мы не можем понять, кто на каком месте в реальной таблице УПЛ, добавьте фактор разного состояния команд на игровой день тура и на день переноса.
Некоторые клубы могут задуматься и о еврокубках. С сезона 25/26 команды уже будут знать, как проходят соревнования в разных турнирах с новым форматом группы. И для наших может возникнуть вопрос – стоит ли тратить ресурсы и бороться за ЛЧ и ЛК, если потом на это нужно тратить много средств и времени?
Не исключено, что внутренний географический фактор отразится на всей футбольной карте. Прецедент Кривого Рога не решен - "Кривбасс" и "Шахтер" до сих пор не знают, когда доиграют свой тайм. Добавляет дров к костру "Ингулец": стадион пока под баном, криворожская резервная арена. Получаем две команды, выездные матчи, с которыми для других станут проверкой нрава и выносливости. В свое время "Днепр" и "Металлист" не доиграли на "Днепр-Арене", потому что исчез свет. Днепряне разносили харьковчан – а вот перенесенную часть встречи хозяева провели не столь уверенно. Предугадать же сирены на Днепропетровщине невозможно, потому как два клуба по меньшей мере до зимы с этим будут ладить - еще одна загадка.
УПЛ вернулась после перерыва на матчи сборных и уже видно, что не все команды смогли провести этот отрезок с пользой - "Александрия" потеряла победную магию и едва не проиграла "Оболони". К уже старым вызовам Премьер-лиги добавились новые. Выдержат ли их клубы – вот к чему будет прикована на чем мы будем смотреть придирчивее, чем до самых матчей лиги.