Три вопиющие проблемы. Что уже сейчас мешает украинским клубам провести сезон УПЛ

Очередной сложный сезон Украинской лиги имеет проблемы. Но уже сейчас он полон дополнительных препятствий. Кроме войны, сирен и разорванного сезона появились новые проблемы. OBOZ.UA рассказывает, что будет влиять на розыгрыш УПЛ и ищет выход из ситуаций.

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По расписанию будут бить матчи сборной

Ребров получил универсальную власть не только над национальной командой, но даже над УПЛ. В Регламент чемпионата Украины добавили правило, что в этом сезоне тренер главный по переносу матчей.

"На основании предложения главного тренера национальной команды Сергея Реброва, учитывая проведение чемпионата в условиях военного положения, было проголосовано, что Комитет национальных сборных команд УАФ в случае необходимости может обращаться в Дирекцию УПЛ с предложением о переносе отдельных матчей чемпионата на резервную дату". - Комментарий УАФ

Под удар попадут… все клубы. Коуч собирает команду предсказуемо, в заявку на Лигу наций не от "Шахтера" или "Динамо" попал только Богдан Михайличенко из "Полесья", и то - в резервный список. Однако остальные 14 команд могут получить перенесенный матч против гранда. Это коллизия украинского футбола – для Олимпийской сборной футболисты нужны, но их не призовется; для главной комады готовы отдать хоть всех, но там их не ждут.

Потенциально это несколько дополнительно отложенных матчей Премьер-лиги из-за паузы сборных. А нужно ли это участникам УПЛ, если они не получали запрос на своих игроков, а игра "когда-то там" уже почти в календаре? Конечно, они посылают легионеров в другие сборные (8 клубов Украины получили три десятка запросов) и известно, что все вернулись здоровыми. А это еще одна проблема. Среди известных футболистов, сломавшихся за эти несколько дней ЛН – Эдегор, Аке и Калафьори. Украина, к счастью, прошла сентябрьские матчи без травм на сборах. Однако если европейские команды смогут найти замену из-за глубины состава, могут ли похвастаться тем же даже самые сильные клубы УПЛ?

Переносить матчи будет не только сборная

И здесь мы подходим к еще одной настройки. Проведено только 5 туров Премьер-лиги (6-й играется сейчас), а мы уже имеем отложенные или отмененные матчи. То, что было в прошлом году, повторяется только с другими деталями. Кроме сборной свое влияние снова вносят блекауты, обстрелы и сирены. 8(!) клубов не досчиталось по 1 игре, а у киевлян нет двух. И это при том, что "Динамо" отложило только один матч УПЛ для подготовки к "Зальцбургу". Пока неизвестно, придется ли откладывать еще встречи и как будет с другими командами, когда на арену выходит воздушная тревога. Длиннейший за время полномасштабной войны матч в течение дня провели "Днепр-1" и "Александрия" - их встреча в Днепре длилась 6 часов.

Отдельным пунктом упомянем географию. Отдельные украинские клубы жалуются на расстоянии, а тут возникла проблема с несколькими стадионами (в частности, в Кривом Роге). Это если о своем футболе. А как в Европе? Тот же "Кривбасс" всего за 4 матча в квалификации еврокубков накрутил 14 тысяч километров:

По календарю, например, "Шахтеру" в период между 19 и 30 октября нужно оказаться в Ковалевке (УПЛ), затем выехать в Лондон (ЛЧ), вернуться в Киев на Классическое (УПЛ) и направляться во Львов уже на Кубок. У "Динамо" похожа логистика за то же время: в первом сезоне в качестве тренера Шовковского после матча в Киеве нужно ехать в Рим, чтобы потом вернуться в Киев на Классическое и переехать на Кубок в Полтаву. Тема неоднократно обсуждалась, но до сих пор для нее невозможно найти оптимальное решение.

Все – отдыхают, двое – как на физкультуре

В декабре европейское представительство Украины столкнется с новым для себя форматом – игры без пауз. Для уже упомянутых двух клубов с последним туром УПЛ будет только месяц отдыха вместо двух. Если начало таблицы ЛЧ и ЛЕ сможем пройти без переносов, нужно распланировать физическую подготовку на январь. Большинство европейских лиг в этот период в самом разгаре, а у нас еще и критическая ответственность за ассоциацию в рейтинге УЕФА. Президент "Динамо" Игорь Суркис вообще назвал еврокубковый период на этапе восьми выездных матчей.

"Восемь выездов, подготовки нет, зимнего отпуска фактически нет, ведь мы 14 или 15 декабря играем последний матч, и должны после этого дать ребятам хотя бы 2-3 недели отдохнуть, и уже готовиться ко второй части сезона. Это эксперимент для нас, будем надеяться , что он будет удачным". - Президент "Динамо" Игорь Суркис

Расписание более лояльное к "Динамо": в январе выпал откровенно проходной "РФШ" и коварный "Галатасарай". А вот "Шахтеру" следует быть готовым к загадочному "Бресту" и решающему матчу с "Боруссией". И это при том, что в случае стыков будет еще 2 матча против неизвестного до февраля соперника. Интересно, как это отразится на наших командах, ведь УПЛ восстанавливается только в конце февраля?

Как это повлияет на будущее?

Главный вывод из этого – украинский сезон снова будет непредсказуемым из-за обстоятельств, минимально зависящих от команд-участниц. Уже сейчас мы не можем понять, кто на каком месте в реальной таблице УПЛ, добавьте фактор разного состояния команд на игровой день тура и на день переноса.

Некоторые клубы могут задуматься и о еврокубках. С сезона 25/26 команды уже будут знать, как проходят соревнования в разных турнирах с новым форматом группы. И для наших может возникнуть вопрос – стоит ли тратить ресурсы и бороться за ЛЧ и ЛК, если потом на это нужно тратить много средств и времени?

Не исключено, что внутренний географический фактор отразится на всей футбольной карте. Прецедент Кривого Рога не решен - "Кривбасс" и "Шахтер" до сих пор не знают, когда доиграют свой тайм. Добавляет дров к костру "Ингулец": стадион пока под баном, криворожская резервная арена. Получаем две команды, выездные матчи, с которыми для других станут проверкой нрава и выносливости. В свое время "Днепр" и "Металлист" не доиграли на "Днепр-Арене", потому что исчез свет. Днепряне разносили харьковчан – а вот перенесенную часть встречи хозяева провели не столь уверенно. Предугадать же сирены на Днепропетровщине невозможно, потому как два клуба по меньшей мере до зимы с этим будут ладить - еще одна загадка.

УПЛ вернулась после перерыва на матчи сборных и уже видно, что не все команды смогли провести этот отрезок с пользой - "Александрия" потеряла победную магию и едва не проиграла "Оболони". К уже старым вызовам Премьер-лиги добавились новые. Выдержат ли их клубы – вот к чему будет прикована на чем мы будем смотреть придирчивее, чем до самых матчей лиги.