Ребров – проблема сборной Украины? 4 причины, из-за которых нет уверенности в нашем футболе

Перед началом нового международного турнира, в сборную Украины и ее тренерский штаб накопилось немало вопросов. Сегодня мы попытаемся проговорить основные, потому что претензии к футболу главной команды сохраняются, а удовольствие так и не возникает. OBOZ.UA собрал общие мнения фанатов и оформляет их в одном тексте.

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Старые-(не)новые лица

У Реброва не ощущается тяготение к переменам. Мы видим все те же лица независимо от качества и текущей формы. Вывозить все должны одни и те же, а потом их некому заменить; проблема с левым флангом защиты и травмой Николенко на Евро-24 показала, что на отдельных позициях глубины состава совсем нет (тогда пришлось переводить Зинченко из центра). Тот же Владимир Шаран намекнул, что состав национальной сборной следует омолаживать, ведь Ребров игнорирует тех, кто проявляет себя не за грандов или европейские клубы. Посмотрите заявку:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик, Денис Попов (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут") , Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба - "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Резник ("Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Буяльский ("Динамо" Киев), Александр Зубков, Данило Сикан (оба - "Шахтер" "Донецк).

Вратари вызваны сильнейшие, больше внимания обратим на полевых. Нападение пока безальтернативно, к интересным Яремчуку и Ванату ждем раскрытия Довбика в новом клубе. А вот в защите и центре у сборной Украины какая-то каша по возрасту и результативности. Посмотрите, сколько там возрастных футболистов! Самые молодые Бражко, Ванат и Судаков, по 22 года. В то же время рядом Степаненко, Малиновский, Ярмоленко. Понятно, зачем едет Андрей – стержень раздевалки, а еще добавилась вторая молодость на фланге. Насчет других есть вопросы. Кто будет бежать и противостоять контратакам? Вдобавок к Бражку идет Мудрик (23), но его проблема не скорость, а командное взаимодействие.

Разнообразия не будет?

Вызов одних и тех же – как привычная история для топовых сборных. Это можно объяснить опытом или влиянием на игру. Но при этом существует явление ротаций, в Украине такого почти нет. Мы не можем позволить себе выпустить на последний тур полностью новых футболистов, как делала Испания на Евро. Также не все громкие имена важны клубам. Вот сравнение количества минут у сборников на чемпионате Европы и на момент оглашения заявки в других турнирах. Обратите внимание, соответствует ли количество минут сыгранным матчам:

Мы наконец-то дождались контригры в списке футболистов. Мудрик во время ЧЕ вызвал вопрос к своей игре, поэтому в заявке наконец-то появился новичок Кабаев. Его первый вызов прокомментировал Александр Хацкевич – сказал, что это создает приятную альтернативу Мудрику на левом фланге атаки, чтобы тот понимал, что незаменимых нет. Лига наций интересен турнир и потенциально может дать нам дополнительную возможность выхода на ЧМ-26 (если не отберемся из-за квалификации), но не возможность ли это безболезненно наигрывать какие-то комбинации? Если на встрече всех сборников есть всего несколько раз в год, то когда же проверять тактические идеи, как не на второстепенных турнирах без особой задачи (по крайней мере, пока)?

Где футболисты на кураже?

В обществе давно существует дискуссия - вызвать ли кого-то из УПЛ не из состава "Динамо" и "Шахтера"? Представителей грандов в сборной и так много, хотя бы на ЛН можно дать шанс другим. Пихаленок после перехода в "Динамо" потеснил Буяльского и разрывает центр, его пушка станет заменой Малиновскому. Если на поле будет столько же киевлян, как и в ЛЧ, то ЦАП за Украину будет тем же эффективным футболистом; уберите кого-нибудь из бело-синих – и останется ли он быть таким же полезным?

Назаренко, Гуцуляк, Филиппов заслуживали попадания хотя бы в резервный список. Просто сейчас они одни из лучших футболистов нашей Премьер-лиги с определенной результативностью и ощутимым желанием. Безусловно, кураж – явление мимолетное. Но перечисленные игроки имеют спортивную злобу и готовы доказывать это на поле. Вызов в сборную их точно вдохновит; вспомните, как бежал Кабаев во втором матче против Зальцбурга, когда узнал, что попал в заявку. Причем, в основной список, оставив вне него Зубкова.

Будет ли собственная ответственность?

Больше претензий у фанатов к реакциям тренера. Не каждый момент он готов прокомментировать, а в некоторых ситуациях было слышно "Не могу сказать, что что-то было не так", "Я не увидел этого", "Я не понимаю, почему так говорили". Кульминацией этого стало, когда футболисты решили закрыться в раздевалке и решать вопросы самостоятельно, без коуча.

Болельщики категорически нуждаются в большей ответственности от тренера. А тем более – выводов. Потому месяц назад на пресс-конференции мы так и не услышали от Реброва каких-то глобальных итогов откровенного провала. Сейчас нам хочется понять логику вызова футболистов, какой будет мотивация на Лигу наций и будет ли она для Украины главным турниром осени или просто официальными тренировками? Пока наставник сборной нашел объяснение спада Довбика - говорит, что форвард должен адаптироваться к другому чемпионату. Ждем такой же разбор по всем матчам ЛН после их завершения.

Украина начинает борьбу в Лиге наций за потенциальный второй шанс на ЧМ. Мы верим в сборную, верим в ее потенциал и взаимосвязь между футболистами. Мы ждем также характера от всех в лагере - и от игроков, и от тренера. Украина нуждается, чтобы Ребров перестроил устаревшие форматы и начал создавать современную команду, где есть место не только друзьям и звездам, но и потенциальным сборникам будущего. Потому что если не сейчас и не в таких матчах – то когда же их выращивать?