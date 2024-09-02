Шовковский с 'Динамо' возвращается в еврокубки в качестве тренера. Выйдет ли у него и чем там запомнился СаШо-голкипер?

8 лет спустя Александр Шовковский возвращается в еврокубки. Украинская легенда и ночной кошмар многих голкиперов теперь будет вести "Динамо" к новым победам как главный тренер. OBOZ.UA вспоминает лучшие моменты еврокубкового периода коуча бело-синих и прогнозирует, получится ли у него стать угрозой в Лиге Европы.

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23 года динамовского сердца

СаШо стал одним из немногих футболистов в мире, проведших всю свою профессиональную карьеру в одном клубе. Придя в "Динамо" в 8 лет, Шовковский прошел все этапы становления голкипера и доигрался до первой команды, крепко закрепившись в ее основе. Дальше доверие только росло и вратарь получил право в ЛЧ сыграть против "спартака" осенью 94-го: тогда он пустил 2 гола, но киевляне выиграли.

Тогда на молодого вратаря впервые обратили внимание в отборочном раунде, когда в гостях у датского "Силькеборга" устоял на ноль. Шовковский стал звездой и пригодился национальной команде. Путь в конце 90-х станет настоящим взлетом, именно о таком и мечтают футболисты. Но, несмотря на многочисленные похвалы и любопытство со стороны грандов, Александр не пойдет по пути Шевченко и Лужного и останется в "Динамо" до конца карьеры.

Дважды опозорить "Барселону" - достижения с подписью СаШо

По-настоящему фантастической была группа 97-го года. Тогда "Динамо" под руководством Лобановского разгромило "Барселону" 3:0 дома, а затем укусило блау-гранас еще болезненнее - 0:4 на их поле. Энрике, Оскар. Надаль и даже будущие обладатели "Золотого мяча" Фигу и Ривалдо за 2 матча не смогли пробить нашего вратаря, а звезда Шовковского засияла на всю Европу. Кстати, в Украине он тогда второй раз получил статус лучшего голкипера.

98-99. Сезон грез и сенсаций

В тот розыгрыш Лиги Чемпионов "Динамо" врывалось с очередным Золотым дублем: его наконец-то хотелось превратить в требл. Команда Лобановского опередила в группе "Ланс", "Арсенал" и "Панатинаикос" и вышла с первого места. Дальше случился "Реал", но на опыте прошлого розыгрыша их просто не заметили, как и "Барселону". Всего бы этого не произошло, если б еще на этапе квалификации столичный клуб не переиграл "Спарту" - Шовковский в серии потянул аж три пенальти. Сам футболист считает тот момент своим лучшим матчем в Европе.

Остановила киевлян "Бавария". 3:3 в Киеве завершились минимальным поражением в Мюнхене. Эта вершина станет венцом клуба и величайшим успехом вратаря. Продолжение следует Словения, гол из центра поля, критика и затяжной кризис с травмой, после которого вернется совсем другой игрок. Предстоят еще яркие сезоны и даже первый гол, но карьера вратаря будет крутой уже только в Украине.

В этом году вылет из Лиги Чемпионов пойдет "Динамо" на пользу

А что имеем сегодня? Шовковский уже 8 лет завершил карьеру в еврокубках и прошел путь от ассистента в сборной до тренера в родном "Динамо". Похоже, это случай, когда выиграли обе стороны. В 2016 в интервью УЕФА он подчеркнул, что Лига Чемпионов и Лига Европы значительно повысили скорости. Вратарь теперь не только хозяин своей площадки, но и полноценный полевой игрок, участвующий в обороне и развитии атаки. Во главу угла вышли тактические наработки и взаимодействие между линиями. Шовковский всегда подчеркивает:

"Волнения и переживания были, ведь это самый престижный турнир в Европе и точно один из самых престижных в мире. Я давно для себя вынес, что можно переживать до игры, волноваться за результат, но когда выходишь на поле, смысла уже нет. Нужно показывать тот уровень , что имеешь". - Александр Шовковский, экс-вратарь киевского "Динамо"

Похоже, эти же принципы сохранились и сейчас. Сегодняшнее "Динамо" - это действительно командная игра, чего не было много лет ни в УПЛ, ни в ЛЧ. Мы с удовольствием смотрели на выступления клуба и одновременно хватались за голову. Киевляне могли многое забивать, но на кураже проваливали матчи. Сейчас бело-синим есть над чем поработать: их структурные ошибки идут из игры в игру.

Например, дать больше свободы Пихаленку и Бражко, которые имели убийственные моменты с "Зальцбургом", но мало работали индивидуально, поэтому мало били. Также есть категорическая надобность наконец-то начать забивать. Киевляне классно создают моменты, могут дойти хоть до чужих ворот – но в решающий момент весь кураж исчезает и мяч идет мимо или просто теряется. С Шовковским команда научилась продвигаться, появилась смелая прессинговальная формация, работающая и с более слабым, и с равным соперником. Поэтому еще один аспект – структуре не хватает своевременной реакции. Провалы приходили через центр, куда с высокой позиции не успевали возвращаться полузащитники. Эти проблемы небольшие, но определяющие для бело-синих и у Шовковского несколько недель их нивелировать.

Далее – 8 игр Лиги Европы. Киевляне уже знают своих соперников. С новым форматом группового этапа "Динамо" имеет очень много шансов пройти в 1/8, а с таким уровнем мотивации посоревноваться даже в плей-офф и успевать бороться за медали УПЛ и Кубка. Кажется, что СаШо был легендой столичного клуба в начале своей игровой карьеры и теперь станет таким же во время тренерской карьеры. Идет по пути Зидана?