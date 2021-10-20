Тренер 'Шахтера' признался в ошибке в матче с 'Реалом'

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби признался, что совершил ошибку, не выпустив в стартовом составе на матче с "Реалом" в Лиге чемпионов опытного опорного полузащитника Тараса Степаненко. Из-за этого футболисты "горняков" теряли очень много мячей в центре поля.

Об этом сам Де Дзерби заявил в комментарии каналу "Megogo Футбол 1", комментируя поражение подопечных 0:5. Он также подчеркнул, что в составе соперника можно выделить много индивидуально сильных игроков.

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"Мы теряли много мячей, не играли точно в полузащите. Когда мы на половине поля соперника теряли, то они играли очень хорошо, потому что у них есть техничные футболисты. Они хорошо играли на скорости. Нам не хватало Степаненко в стартовом составе? Я согласен, но есть одна разница. Я принимаю решения до старта матча. Комментатор в студии говорит после игры. Но он прав", – сказал Де Дзерби.

Отметим, что после поражения от "Реала" в Киеве "горняки" занимают последнюю строчку в группе D, имея в активе лишь четыре очка. Вместе с мадридцами лидирует в квартете молдавский "Шериф". У обеих команд по шесть пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роберто Де Дзерби возмутился засчитанным автоголом защитника Сергея Кривцова в матче с "Реалом". По мнению итальянского специалиста в эпизоде на 37-й минуте имел место офсайд.