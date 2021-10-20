Тренер 'Шахтера' после фиаско в матче с 'Реалом' доволен многими футболистами

После крупного поражения "Шахтера" от "Реала" в Лиге чемпионов 19 октября (0:5) главный тренер донецкой команды Роберто Де Дзерби не стал посыпать голову пеплом. Более того, он похвалил некоторых футболистов.

Во время общения с прессой после игры он не выглядел сильно удрученным.

"Это не самое ужасное поражение в моей карьере. Команда старалась показать свой футбол. В первом тайме мы даже неплохо действовали. Считаю, многие наши футболисты сыграли хорошо. Но порой теряли мячи слишком часто, особенно полузащитники – Тете, Соломон, Алан.

Вы, журналисты, может быть, больше смотрите на результат, а я, как тренер, должен обращать внимание на все. В моем последнем сезоне в "Шахтере" мы будем играть в Лиге чемпионов совсем по-другому, как лидеры", – пообещал итальянец.

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Также он выразил недовольство ситуацией с автоголом Сергея Кривцова.

"При первом голе Бензема был в чистом офсайде. Считаю это правило неправильным. Во втором тайме Винисиус в начале забил второй мяч, после чего матч стал для нас значительно сложнее", – размышлял специалист.

И попытался объяснить некоторые свои предпочтения по составу.

"Мы решили, что будут играть Майкон и Алан, а Степаненко останется в запасе. Когда начинали развивать атаки, Майкон действовал ниже, Алан – выше... Если бы Матвиенко чувствовал себя хорошо, он бы играл", – сказал тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу перед матчем "Барселона" – "Динамо" считает, что испанцам сложно рассчитывать на что-то в Лиге чемпионов.