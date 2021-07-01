Тренер сборной Украины по футболу: у Малиновского проблемы

Помощник главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти заявил, что лидер национальной команды Руслан Малиновский находится не в идеальной форме. 61-летний итальянец признался, что тренерский штаб пытается решить эти проблемы.

Тассотти в интервью Milan News 24 также высказался и про Александра Зинченко. По мнению специалиста, игрок "Манчестер Сити" на данный момент является очень сильным футболистом международного класса.

"Зинченко легко может играть на позиции центрального полузащитника, несмотря на то, что в "Сити" он защитник. У Малиновского есть физические проблемы. Мы пытаемся их исправить. Руслан не готов на все 100%, но у него есть сумасшедшие качества. Например молниеносный удар. Малиновский также очень опасен в неактивной фазе атаки", – подытожил Тассотти.

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Напомним, что Малиновский провел очень неудачный матч в 3-м туре группового этапа Евро-2020 против Австрии.

Та игра завершилась поражением 1:2, а футболиста "Аталанты" заменили на 46-й минуте на Виктора Цыганкова.

Позже журналист рассказал об "огромных претензиях" к Руслану в сборной Украины.

Напомним, что свой следующий матч на Евро-2020 "желто-синие" проведут в рамках 1/4 финала против Англии. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".