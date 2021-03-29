Тренер сборной Финляндии оценил ничью с Украиной в отборе на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва отметил усилия, приложенные его подопечными для достижения ничейного результата в матче отбора на ЧМ-2022 против Украины (1:1).

Он остался доволен самоотдачей и желанием своих футболистов и отметил высокий уровень нашей национальной команды.

"Команда показала психологическую стойкость, сумев уйти от поражения и сравнять счет. Я по-настоящему горд желанием и высокой самоотдачей моих игроков. Если задуматься о том, что мы противостояли сопернику такого уровня на его поле и добыли ничью, можно сказать, что я могу быть доволен этим результатом. Чтобы добиться этого, нам нужно было оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча, и нам это удалось", – цитирует слова Канервы издание palloliitto.fi.

Напомним, что Украина на последних минутах упустила победу над Финляндией в отборе на ЧМ-2022 после ошибки защитника Виталия Миколенко.

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