Тренер 'Реала' категорично высказался о положении Лунина в команде

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не получает игровой практики в мадридском "Реале" лишь из-за того, что его конкурент Тибо Куртуа является сильнейшим голкипером мира. При этом наш соотечественник в будущем добьется в больших успехов.

Такое мнение выразил наставник "королевского клуба" Карло Анчелотти. По словам итальянского специалиста, он продолжает верить в украинского футболиста, пишет Marca.

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"У Лунина не было минут просто потому, что рядом с ним лучший вратарь в мире. Это то, что понимаю я, понимает он, и понимают все… Но у Андрея много качеств, он он определенно готов добиться успеха в своей карьере", – сказал Анчелотти.

Напомним, Тибо Куртуа в начале недели сдал позитивный тест на коронавирус, а испанские СМИ спрогнозировали дебют Лунина в чемпионате Испании. Однако, 30 декабря сдало известно, что новые проверки бельгийского вратаря дали отрицательный результат на COVID-19.

Андрей провел дебютный и единственный матч за "Реал" в январе нынешнего года. Тогда в поединке против "Алькояно", который представляет третий дивизион испанского футбола, украинец пропустил два гола, а мадридцы сенсационно покинули турнир.

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