В Киеве возник масштабный пожар на складах: столб дыма виден в разных районах. Подробности

В Киеве в понедельник, 31 августа, произошел масштабный пожар в складских помещениях в Деснянском районе. Над местом происшествия поднялся большой столб дыма, который виден в разных районах города.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Информации о пострадавших пока не поступало.

Что известно

"В Деснянском районе произошло возгорание складских помещений. Службы направляются на место происшествия", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что дым от пожара виден в разных районах столицы.

Ситуация в стране

В понедельник, 31 августа, Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Противник применил ракету Х-59 и 121 дрон различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 96 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа россияне нанесли удар ракетой "Искандер-М" по забегу в память о погибших героях в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие. В частности, жертвой атаки стал полицейский. 30 августа в Киеве после атаки российских дронов было повреждено кафе. Также стало известно, что РФ уничтожила склады Auchan и "Авроры".

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