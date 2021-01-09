Тренер – про футболіста збірної України: публічно поставив його на місце. Ситуація виходила з-під контролю

Головний тренер бельгійського "Мехелена" Вутер Вранкен розповів, що публічний "розбір польотів" з Мар'яном Шведом, орендованим у серпні минулого року у "Селтіка", пішов на користь футболісту збірної України.

23-річний півзахисник не зміг закріпитися в стартовому складі нової команди, викликавши невдоволення у Вранкена своїм рівнем гри.

Після одного з матчів, Вранкен в присутності всієї команди нагримав на українця, заявивши, що "йому до кінця життя краще грати в більярд".

В інтерв'ю бельгійському виданню Nieuwsblad, Вранкен зізнався, що це стало поворотним моментом для Шведа.

"Я при всіх поставив його на місце, тому що ситуація виходила з-під контролю. Але це змусило його змінити менталітет. Під час тренувань він став більш жорстко ставитися до себе, і кілька разів успішно виходив на заміну", – заявив наставник.

За словами Вранкена, це принесло результати, особливо в матчі з "Мускроном", де Швед забив вирішальний гол.

"Хороша заміна, якої так не вистачало в цьому сезоні. У нас є хлопці, які успішно виходять на заміну. Я очікую це і від Шведа", – підсумував Вранкен.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше у Мар'яна були проблеми в "Селтіку". Цей факт не приховував головний тренер команди Ніл Леннон.