Футболист сборной Украины забил эффектный победный гол в чемпионате Бельгии

Футболист сборной Украины и "Мехелена" Марьян Швед отличился победным голом в домашнем матче чемпионата Бельгии против "Мускрона".

Его команда дважды забила в первом тайме, но засчитан был только один из мячей. Во второй половине гостям удалось сравнять счет с пенальти. На 83-й минуте футболист "Мехелена" точно навесил на Шведа в штрафную, украинец красиво принял мяч, одним касанием обыграл защитника и пробил под перекладину.

Video of the Marian Shved goal as he scored the winner for Mechelen in a 2-1 win over Mouscron



Tidy finish from the Ukrainian 👏 pic.twitter.com/Cjp4db9nGO