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Тренер "Динамо" после второго развода впервые показал новую возлюбленную. Фото

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,5 т.
Олег Гусев

Помощник главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев нашел себе новую возлюбленную. Фотографию своей пассии легендарный экс-футболист выложил в Instagram.

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Каких либо подробностей о том, что это за девушка, нет. Сам 39-летний чемпион Украины никак не прокомментировал фото.

Тренер ''Динамо'' после второго развода впервые показал новую возлюбленную. Фото

До этого Гусев разместил загадочный кадр, где его подруга запечатлена со спины.

Тренер ''Динамо'' после второго развода впервые показал новую возлюбленную. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Гусев уже был дважды женат. До 2013 года на девушке Олесе. У них в 2005 году родился сын Алексей.

Тренер ''Динамо'' после второго развода впервые показал новую возлюбленную. Фото

Затем Гусев развелся, женившись второй раз. Мария Гусева в 2014-м родила ему дочь Александру. Осенью 2021-го пара развелась.

Тренер ''Динамо'' после второго развода впервые показал новую возлюбленную. Фото
Тренер ''Динамо'' после второго развода впервые показал новую возлюбленную. Фото

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