Помощник главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев нашел себе новую возлюбленную. Фотографию своей пассии легендарный экс-футболист выложил в Instagram.

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Каких либо подробностей о том, что это за девушка, нет. Сам 39-летний чемпион Украины никак не прокомментировал фото.

До этого Гусев разместил загадочный кадр, где его подруга запечатлена со спины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Гусев уже был дважды женат. До 2013 года на девушке Олесе. У них в 2005 году родился сын Алексей.

Затем Гусев развелся, женившись второй раз. Мария Гусева в 2014-м родила ему дочь Александру. Осенью 2021-го пара развелась.

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