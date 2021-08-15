Состояние Луческу ухудшилось перед игрой с "Интером" – СМИ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу продолжает восстанавливаться после перенесенной операции по удалению кисты. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, за день до товарищеского матча против "Интера" у румынского специалиста поднялась температура, из-за чего он не смог лично присутствовать на игре в Монце.

Оперативное вмешательство медиков помогло стабилизировать состояние Мирчи Луческу и сейчас он чувствует себя уже намного лучше. Впрочем, приступать к работе с командой врачи ему пока не рекомендуют.

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Tribuna.com со ссылкой на свои источники подтверждает информацию об ухудшении самочувствия, уточняя, что Мистер и не планировал лететь. По информации СМИ, врачи не рекомендуют тренеры перелеты и не советуют ему управлять командой во время поединков.

Возвращение 76-летнего наставника на тренерский мостик "бело-синих" зависит от стабилизации его температуры, которая периодически повышается.

Предполагается, что решение о возобновлении полноценной работы Луческу на матчах "Динамо" будет принято 18 августа. В последних играх Мирчу Михайловича заменял его ассистент Эмил Карас.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Интер" – "Динамо" завершилась со счетом 3:0. После встречи президент "бело-синих" Игорь Суркис прокомментировал результат, отметив, в чем была особенная важность этой игры.