Тренер "Аталанты" оценил Малиновского выше россиянина Миранчука

Александр Чеканов Футбол 23:33, 8.01.2021

Главный тренер итальянской "Аталанты" Джанпьеро Гасперини высоко оценил уровень украинца Руслана Малиновского.

Сравнивая нашего соотечественника с его российским партнером Алексеем Миранчуком, наставник команды из Бергамо назвал лидера сборной Украины более высококлассным футболистом.

"Миранчук? У него нет характеристик нападающего, таких, как есть у Иличича. У нас все хорошо в линии атаки с Мюриэлем и Сапатой. Когда на поле выходит Малиновский, он всегда создает опасность у ворот соперника. Посмотрим, составят ли этим ребятам конкуренцию Миранчук и Ламмерс", – приводит слова Гасперини tuttoatalanta.com.

В нынешнем сезоне Малиновский сыграл 15 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи за команду из Бергамо.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Аталанта" подписала предварительный контракт с футболистом сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктором Коваленко сроком на пять лет.

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