Тренер "Аталанти" оцінив Малиновського вище росіянина Міранчука

Олександр Чеканов Футбол 23:33, 8.01.2021

Головний тренер італійської "Аталанти" Джанп'єро Гасперіні високо оцінив рівень українця Руслана Малиновського.

Порівнюючи нашого співвітчизника з його російським партнером Олексієм Міранчуком, наставник команди з Бергамо назвав лідера збірної України більше висококласним футболістом.

"Міранчук? У нього немає характеристик нападника, таких, які є у Ілічіч. У нас все добре в лінії атаки з Мюріелем та Сапатою. Коли на поле виходить Малиновський, він завжди створює небезпеку біля воріт суперника. Подивимося, чи складуть цим хлопцям конкуренцію Міранчук і Ламмерс", – наводить слова Гасперіні tuttoatalanta.com.

У нинішньому сезоні Малиновський зіграв 15 матчів, забив один м'яч і віддав дві гольові передачі за команду з Бергамо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Аталанта" підписала попередній контракт з футболістом збірної України та донецького "Шахтаря" Віктором Коваленком терміном на п'ять років.

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