Клуб Малиновского подписал контракт с игроком сборной Украины – СМИ

"Аталанта", за которую выступают Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук, подписала предварительный контракт с полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Виктором Коваленко сроком на пять лет.

В эфире YouTube-канала "ТаТоТаке" один из ведущих Михаил Спиваковский рассказал, что единственным неразрешенным вопросом в этой истории остается время переезда нашего соотечественника в Италию. Он может пополнить состав клуба из Бергамо зимой за определенную компенсацию или уже летом бесплатно. В частности, это зависит от продажи колумбийского игрока "Аталанты" Йохана Мохики.

По словам журналиста, Коваленко уже давно хочет попробовать свои силы в Европе, так как его последние годы в "Шахтере" получились не самыми стабильными в плане игровой практики.

Напомним, что Виктор является воспитанником "горняков". Он дебютировал за донецкий клуб в октябре 2014 года и с тех пор провел за команду 200 матчей, забил 32 гола и отдал 12 результативных передач. Стоимость Коваленко по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 4,5 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская "Рома" готова заплатить за нападающего сборной Украины от 10 до 12 млн евро.