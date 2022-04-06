'Тратят много, а играть не научилися!' В Госдуме разнесли российский футбол и назвали его хронической болезнью

Российский футбол является хронической болезнью государства и одним из самых слабых видов спорта страны с точки зрения результатов. При этом на футбольные команды направляется значительно больше средств, чем на финансирование других атлетов.

Такое мнение выразил депутат Государственной думы Ирина Роднина. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию возмутилась таким отношение в российском спорте, пишет "Рейтинг букмекеров".

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"В наш футбол вкладывают миллионы рублей. Считаю, российский футбол – хроническая болезнь наших мужчин. Абсолютно! Бегают лениво, а еще деньги вкладывают. Футбольный бизнес в России плохой. А если бизнес неудачный, есть два варианта: банкротиться или сокращать как-то, либо продавать. За эти 25 лет, что у нас называют "профессиональным футболом", можно было бы научиться зарабатывать деньги. Тратят много, а играть не научилися! Если считать по количеству медалей, званий и интересу публики, Россия – спортивная страна. А где мы слабые? В футболе мы слабые!" – сказала Роднина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия отказалась оспаривать отстранение от стыковых матче чемпионата мира по футболу 2022 года. Ранее сборную страны-агрессора отстранили от турнира из-за вторжения армии РФ в Украину.