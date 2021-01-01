Трансфер израильского таланта в "Динамо" срывается из-за пункта о наказаниях – СМИ

Переговоры по трансферу израильского футболиста Лиэля Абады из "Маккаби Петах-Тиква" в "Динамо" зашли в тупик, сообщает One.

Переход 19-летнего игрока в Киев оказался под угрозой срыва из-за пункта в контракте о дисциплинарных наказаниях, который вызвал недовольство президента "Маккаби" Ави Лусона.

Как сообщают местные СМИ, после согласования всех деталей трансфера Лусон получил детали контракта и наложил вето на ряд положений, определив их, как недопустимые.

Отмечается, что Ави Лусон любит Абаду как своего сына и переживает за его судьбу. По мнению Ави, эти пункты могут навредить футболисту в будущем. Президент израильской команды отправил представителям "Динамо" свои правки. Переговоры длились в течение дня, но ни к чему не привели.

Стороны договорились встретиться во вторник, 5 января, в то же время "Маккаби Петах-Тиква" запланировал выпустить Абаду в игре против "Маккаби" из Тель-Авива в понедельник, 4 января.

Также "Маккаби" смущает пункт относительно дохода от будущей продажи игрока. Команда из Израиля хочет, чтобы между сторонами была установлена фиксированная сумма, а не процент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец игрока подтвердил трансфер своего сына в Киев, заявив, что "сделка уже закрыта".

Также СМИ назвали будущую зарплату футболиста в Украине. По сообщения местных изданий Абада - один из величайших талантов израильского футбола.