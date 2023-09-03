Трансфер Андрея Шевченко стал самым дорогим в истории АПЛ с учетом инфляции

Трансфер знаменитого украинского футболиста Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги с учетом инфляции. Его переход в лондонский клуб в 2006 году за 31 миллион фунтов стерлингов (36 млн евро) сегодня стоил бы 215 миллионов фунтов стерлингов (€250 млн).

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Это единственный трансфер стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов с учетом цен 2023 года. Рио Фердинанд находится на втором месте и, безусловно, является самым дорогим защитником в списке: его гонорар в 29 миллионов фунтов в 2002 году эквивалентен сегодняшним 199 миллионам фунтов, как показывает анализ данных Sky News и Sky Sports News .

Трое нападающих - Фернандо Торрес, Алан Ширер и Уэйн Руни - замыкают пятерку лучших. Новый рекордсмен "Челси", Мойзес Кайседо, перешедший этим летом из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов, не вошел даже в топ-30. Трансфер Михаила Мудрика зимой этого года в "Челси" за 88 млн фунтов находится на 83-м месте.

Вот как выглядит топ-10.

Семь игроков в самом дорогом стартовом составе Премьер-лиги за всю историю являются игроками "Челси" (многие из них пришли в начале эпохи Абрамовича в середине 2000-х), а остальные четыре игрока являются игроками "Манчестер Юнайтед".

Самая дорогая команда Премьер-лига всех времен с поправкой на инфляцию выглядит так:

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