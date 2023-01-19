''Тогда я понял...'' Малиновский впервые рассказал, почему на самом деле ушел из ''Аталанты''

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский принял решение покинуть итальянскую "Аталанту" после одного из разговоров с наставником команды Джанпьеро Гасперини. По словам нашего футболиста, главный тренер чесно признался ему в том, что планирует несколько изменить игру команды, а уроженец Житомира не соответствует новым критериям.

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Об этом Малиновский рассказал в интервью портал "Террикон". При этом украинец уточнил, что у него остались отличные отношения с 64-летним итальянским специалистом, который внес свой весомый вклад в развитие Руслана.

"Я с Мистером всегда был в хороших отношениях, у нас никогда не было никаких моментов. Даже когда я уходил из клуба, он очень тепло попрощался со мной. Сказал, что мы сделали большие вещи здесь, что я был профессионалом, всегда работал и никаких претензий он ко мне не имел. Пожелал удачи и сказал, что я могу набирать его в любое время. Что касается его решения, он мне лично сказал, что хочет немного поменять игру и ему нужен более скоростной нападающий. Тогда я понял, что нужно искать новый клуб", – сказал Малиновский.

Напомним, лидер сборной Украины перешел из "Аталанты" во французский "Марсель" на условиях аренды с обязательным правом выкупа. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. За итальянцев Малиновский отыграл три с половиной сезона. Он провел 143 матча во всех турнира, забив 30 голов и отдав 24 голевые передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский неудачно дебютировал за "Марсель" в чемпионате Франции. Украинцы устроили патриотичный прием в первом матче за новую команду.

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