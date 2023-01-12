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Малиновский неудачно дебютировал за новый клуб во Франции

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
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Малиновский Марсель

Лидер сборной Украины по футболу Руслан Малиновский получил желтую карточку через 60 секунд после своего дебютного выхода на поле в "Марселе". 29-летний полузащитник накануне перешел во французский клуб из итальянской "Аталанты".

Видео дня

На 67-й минуте матча 18-го тура Лиги 1 против "Труа" украинец впервые появился на поле, заменив Исо Каборе. В итоге встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Марселя", а украинский футболист получил вторую худшую оценку в своей команде по версии WhoScored.

Малиновский неудачно дебютировал за новый клуб во Франции

Портал оценил действия нашего соотечественника оценкой 6.1. Ниже (5,9) только были оценены действия сенегальца Пап Гейе.

Малиновский неудачно дебютировал за новый клуб во Франции

Как сообщал OBOZREVATEL, за "Аталанту" Малиновский отыграл три с половиной сезона. Он провел 143 матча во всех турнира, забив 30 голов и отдав 24 голевые передачи.

Руслан Малиновский

В итальянский клуб Руслан перешел из бельгийского "Генка" летом 2019-го года за 13,7 миллионов евро.

 

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