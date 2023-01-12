Малиновский неудачно дебютировал за новый клуб во Франции

Лидер сборной Украины по футболу Руслан Малиновский получил желтую карточку через 60 секунд после своего дебютного выхода на поле в "Марселе". 29-летний полузащитник накануне перешел во французский клуб из итальянской "Аталанты".

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На 67-й минуте матча 18-го тура Лиги 1 против "Труа" украинец впервые появился на поле, заменив Исо Каборе. В итоге встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Марселя", а украинский футболист получил вторую худшую оценку в своей команде по версии WhoScored.

Портал оценил действия нашего соотечественника оценкой 6.1. Ниже (5,9) только были оценены действия сенегальца Пап Гейе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за "Аталанту" Малиновский отыграл три с половиной сезона. Он провел 143 матча во всех турнира, забив 30 голов и отдав 24 голевые передачи.

В итальянский клуб Руслан перешел из бельгийского "Генка" летом 2019-го года за 13,7 миллионов евро.

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