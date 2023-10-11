Террористы ХАМАС убили внучку трехкратного чемпиона Израиля по футболу

Май Наим - внучка бывшего тренера сборной Израиля по футболу Шломо Шарфа была застрелена террористами ХАМАС, сообщает one.co.il. Тело 22-летней девушки было найдено недалеко от музыкального фестивале в кибуце Реим, в 30 км от сектора Газа.

Сразу после начала атаки Май написала в социальных сетях, что ей удалось спастись из ада и она уже находится в убежище возле кибуца Бари, но затем связь с ней оборвалась. Позже израильские военные обнаружили Наим без признаков жизни.

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Футбольный клуб "Маккаби Хайфа" в соцсетях выразил соболезнования семье Шарфа.

"Мы склоняем голову и соболезнуем горю бывшего тренера команды Шломо Шарфа, узнав, что его внучка Май Наим была убита в резне на фестивале в Реиме. Мы разделяем ваше горе, наши сердца с вами".

Шломо Шарф возглавлял "Маккаби" из Хайфы в 1983—1987 и 1990—1992 годах, с которым выиграл три чемпионата Израиля. Наставник сборной Израиля в 1992—1999 годах, под его руководством израильтяне вышли в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года, проиграв по сумме двух встреч Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

В результате атаки террористов был убит известный израильский футболист Лиор Асулин. 43-летний экс-форвард вместе с друзьями отмечал свой день рождения на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

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