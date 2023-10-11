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Террористы ХАМАС убили внучку трехкратного чемпиона Израиля по футболу

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
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Террористы ХАМАС убили внучку трехкратного чемпиона Израиля по футболу

Май Наим - внучка бывшего тренера сборной Израиля по футболу Шломо Шарфа была застрелена террористами ХАМАС, сообщает one.co.il. Тело 22-летней девушки было найдено недалеко от музыкального фестивале в кибуце Реим, в 30 км от сектора Газа.

Сразу после начала атаки Май написала в социальных сетях, что ей удалось спастись из ада и она уже находится в убежище возле кибуца Бари, но затем связь с ней оборвалась. Позже израильские военные обнаружили Наим без признаков жизни.

Террористы ХАМАС убили внучку трехкратного чемпиона Израиля по футболу
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Футбольный клуб "Маккаби Хайфа" в соцсетях выразил соболезнования семье Шарфа.

"Мы склоняем голову и соболезнуем горю бывшего тренера команды Шломо Шарфа, узнав, что его внучка Май Наим была убита в резне на фестивале в Реиме. Мы разделяем ваше горе, наши сердца с вами".

Террористы ХАМАС убили внучку трехкратного чемпиона Израиля по футболу
Террористы ХАМАС убили внучку трехкратного чемпиона Израиля по футболу

Шломо Шарф возглавлял "Маккаби" из Хайфы в 1983—1987 и 1990—1992 годах, с которым выиграл три чемпионата Израиля. Наставник сборной Израиля в 1992—1999 годах, под его руководством израильтяне вышли в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года, проиграв по сумме двух встреч Дании.

Террористы ХАМАС убили внучку трехкратного чемпиона Израиля по футболу

Как сообщал OBOZ.UA, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газа и начали совершать зверства, убивая мирных жителей.

В результате атаки террористов был убит известный израильский футболист Лиор Асулин. 43-летний экс-форвард вместе с друзьями отмечал свой день рождения на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

Террористы ХАМАС убили внучку трехкратного чемпиона Израиля по футболу

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