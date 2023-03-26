Таможенники Украины не выпустили футболиста в сборную на матч отбора Евро-2024

Бывший футболист молодежной сборной Украины по футболу Владислав Бабогло не смог присоединиться к национальной команде Молдовы для участия в матчах отбора на чемпионат Европы-2024. 24-летний защитник "Александрии" ранее принял решение выступать за сборную Молдовы.

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Бабогло получил дебютный вызов и должен был сыграть против Фарерских островов и Чехии.

"К сожалению, из-за определенных юридических моментов наш игрок не смог выехать из Украины на время проведения поединков", – говорится в заявлении "Александрии".

Владислав родился в молдавском селе Копчак. В 4 года с родителями переехал в Одессу.

В период 2019-2020 годов Бабогло выступал за молодежную сборную Украины, с которой стал победителем Мемориала Валерия Лобановского 2019 г. Выступал за сборную Украины до 21 года и в отборочных матчах чемпионата Европы 2021 провел 3 матча, забив один гол. Всего за молодежную сборную Украины он сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

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