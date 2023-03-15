''Предложили сыграть за триколор''. Экс-футболист сборной Украины решил выступать за другую страну

Бывший футболист молодежной сборной Украины по футболу Владислав Бабогло будет защищать цвета Молдовы. 24-летний защитник "Александрии" получил вызов в национальную команду Молдовы на матчи чемпионата Европы-2024.

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Владислав родился в молдавском селе Копчак. В 4 года с родителями переехал в Одессу. Является воспитанником одесского "Черноморца", а его первым тренером был легендарный нападающий Виктор Сахно, который также играл за "Зарю" (Бельцы) в период 1990-1992 годов (78 матчей, 31 гол). Владислав Бабогло выступал за юношескую и молодежную команды одесского клуба до 2017 года.

В 2013 году выступал за юношескую сборную Украины до 17 лет на международном турнире "Кубок развития" в Минске.

Летом 2017 года перешел в команду "Александрия" из первой лиги Украины. Бабогло впервые выступил за молодежно-резервную команду, добавив к своему послужному списку серебряную и бронзовую медали чемпионата Украины.

А 17 февраля 2018 года дебютировал за взрослую команду, в матче против "Стали Каменское". С тех пор молдавский игрок провел 96 матчей на первом этапе украинского футбола и забил 6 мячей. Вместе с "Александрией" стал бронзовым призером чемпионата Украины (2019) и провел 3 матча в группах Лиги Европы. Трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 700 000 евро.

В период 2019-2020 годов Бабогло выступал за молодежную сборную Украины, с которой стал победителем Мемориала Валерия Лобановского 2019 г. Выступал за сборную Украины до 21 года и в отборочных матчах чемпионата Европы 2021 провел 3 матча, забив один гол. Всего за молодежную сборную Украины он сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

В правилах ФИФА указано, что при определенных условиях игрок может играть за страну своего рождения, даже если он ранее играл за юношеские и молодежные команды другой страны. После обращение молдавской стороны, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила Бабогло выступать за сборную Молдовы.

"Ко мне обратился технический персонал молдавской федерации с предложением сыграть за триколор. Я поговорил со своей семьей, со своими родственниками и решил принять этому приглашению. Молдова мне не чужая. Я здесь родился, у меня здесь много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в родное село", – цитирует футболиста сайт Федерации футбола Молодовы.

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