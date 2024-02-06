'Глупые вещи': в российском футболе пожаловались на 'угрозы коллег из Украины'

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обвинил украинские клубы в якобы подстрекательстве к бойкотам матчей с участием команд из РФ. Функционер повторил традиционные штампы о невозможности политизации спорта.

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Об этом Колосков заявил в комментарии телеканалу Russia Today. По словам россиянина, который был отправлен в отставку с поста президента РФС в 2005 году по решению администрации диктатора Владимира Путина, что является прямым нарушением устава Международной федерации футбола (ФИФА), украинцы пытаются влиять на иностранные команды во время тренировочных сборов.

"Полная ерунда. Поверьте, российским коллективам от их действий ни холодно ни горячо. Они как проводили спарринги, так и продолжат их играть. Но порой дело действительно доходит до абсурда. Как можно требовать от клубов из других стран подчеркивать лояльность их внешней политике? Это не наш выбор. Повторюсь: просто не следует обращать внимание и раздувать скандал. Пустые, глупые вещи. А у других команд есть своя голова на плечах, и едва ли они всерьез прислушиваются к угрозам коллег из Украины", – сказал Колосков.

Отметим, что в нынешний зимний перерыв некоторые украинские команды, в частности, киевское "Динамо", отменяли спарринги с клубами, которые проводили матчи с россиянами. Также бойкотировали такие встречи армянский "Пюник", пражская "Славия", казахские и литовские команды.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин назвал российских футболистов жертвами военной агрессии их страны и пожаловался на давление со стороны украинцев.

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