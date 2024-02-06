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"Глупые вещи": в российском футболе пожаловались на "угрозы коллег из Украины"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,4 т.
'Глупые вещи': в российском футболе пожаловались на 'угрозы коллег из Украины'

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обвинил украинские клубы в якобы подстрекательстве к бойкотам матчей с участием команд из РФ. Функционер повторил традиционные штампы о невозможности политизации спорта.

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Об этом Колосков заявил в комментарии телеканалу Russia Today. По словам россиянина, который был отправлен в отставку с поста президента РФС в 2005 году по решению администрации диктатора Владимира Путина, что является прямым нарушением устава Международной федерации футбола (ФИФА), украинцы пытаются влиять на иностранные команды во время тренировочных сборов.

"Глупые вещи": в российском футболе пожаловались на "угрозы коллег из Украины"
"Глупые вещи": в российском футболе пожаловались на "угрозы коллег из Украины"

"Полная ерунда. Поверьте, российским коллективам от их действий ни холодно ни горячо. Они как проводили спарринги, так и продолжат их играть. Но порой дело действительно доходит до абсурда. Как можно требовать от клубов из других стран подчеркивать лояльность их внешней политике? Это не наш выбор. Повторюсь: просто не следует обращать внимание и раздувать скандал. Пустые, глупые вещи. А у других команд есть своя голова на плечах, и едва ли они всерьез прислушиваются к угрозам коллег из Украины", – сказал Колосков.

"Глупые вещи": в российском футболе пожаловались на "угрозы коллег из Украины"

Отметим, что в нынешний зимний перерыв некоторые украинские команды, в частности, киевское "Динамо", отменяли спарринги с клубами, которые проводили матчи с россиянами. Также бойкотировали такие встречи армянский "Пюник", пражская "Славия", казахские и литовские команды.

"Глупые вещи": в российском футболе пожаловались на "угрозы коллег из Украины"

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин назвал российских футболистов жертвами военной агрессии их страны и пожаловался на давление со стороны украинцев.

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