Такого еще не было: в европейском футболе произошло историческое событие. Видео

Фарерский футбольный клуб "Клаксвик" стал первым представителем страны, которому удалось добыть победу в основной сетке континентальных турниров. Островитяне накануне сенсационно разгромили словенскую "Олимпию" в третьем туре Лиги конференций – 3:0.

"Клаксвик" принимал соперника на поле стадиона в Торсхване, избрав тактику игры на контратаках. Первые полчаса на поле проходила равная борьба, а затем хозяева выдали роскошны отрезок в 25 минут, который и решил исход противостояния.

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На 30-й минуте полузащитник "Клаксвика" Рене Йоэнсен красивым ударом в падении, опередив защитника, замкнул навес с правого фланга. А перед самым перерывом форвард фарерцев Палл Клеттскар, обыграв трех соперников, отправил мяч в угол ворот словенской команды.

Эффектную точку в матче поставил капитан "Клаксвика" Якуп Андреасен. Хавбек головой замкнул навес с углового и окончательно снял все вопросы о победителе.

Таким образом, команда с Фарерских островов впервые в истории европейского футбола добыла победу на основной стадии одного из еврокубков. Благодаря триумфу "Клаксвик" набрал четыре очка в группе А и ведет борьбу за выход в плей-офф Лиги конференций.

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