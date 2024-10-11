'Зачем эти игры с папуасами?' Россия заплатит 183-й команде мира за согласие провести матч, став посмешищем

Сборная России по футболу в очередной раз стала объектом насмешек со стороны болельщиков. После того, как фактические был сорван октябрьский сбор команды, стало известно, что в ноябре представителям страны-агрессорки предстоит провести спарринг с Брунеем, который занимает 183-е место в мировом рейтинге.

Видео дня

Более того, как утверждают пропагандисты издания "Спорт-Экспресс" российская сторона возьмет на себя все расходы по организации поединка, включая переезд соперников, их проживание в РФ в дни матча, который запланирован на 15 ноября в одном из городов страны-агрессорки.

Читатели портала Sports.ru бурно отреагировали на эту новость. Они отметили, что по соперникам сборной России после отстранения можно изучать географию, а также назвали назначение матча с Брунеем издевательством.

"Наконец-то получилось договориться с действительно идеологически похожим соперником", "Скоро закончатся страны и придется создавать новые", "Да перестаньте вы издеваться над нами и сборной! Зачем эти игры с папуасами и прочим сбродом, что это даст сборной?", "Это позор, думайте, что хотите", "Тот неловкий момент, когда даже шутки про Северный Гондурас вспоминаются с ностальгией", "На очереди сборная шаолиньских монахов", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессора в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!