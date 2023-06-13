'Тайвань – это не Китай?' Месси задержали на таможне в Пекине. Видео

Знаменитый футболист Лионель Месси провел около полутора часа на китайской таможни из-за проблем с паспортом. Звездный форвард на выходных вместе с аргентинской сборной Аргентины прибыл в Китай, где 15 июня состоится товарищеский матч с Австралией.

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Сотрудники аэропорта Пекина задержали 35-летнего Лео, так как оказалось, что он хотел въехать по испанскому паспорту, в котором не было китайской визы.

Месси был уверен, что безвизовый въезд на Тайвань по испанскому паспорту распространяется и на Китай, сообщает Bild со ссылкой на местные СМИ. В тоже время Китай и Испания не подписывали соглашений о безвизе между странами.

"Тайвань – это не Китай?" – спросил звездный игрок у пограничников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси после ухода из ПСЖ продолжит свою карьеру в американском "Интере" из Майами.

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